قادتني الفكرة الخاطفة لأبعث بسؤال قصير إلى قائمة طويلة من الأهل والمعارف والأصدقاء، كنت منتظراً لسيل إجاباتهم، ومتحمساً لها في ذات الوقت، لأقرأ كثيراً من المشاعر والقناعات، وأكتشف كذلك قدرات مبهرة في تناول الإجابة التي أتت بلغات مختلفة، توزعت بين الفاخرة والمباشرة والساخرة، وفي الأسطر القادمة أضع مزيجاً من هذا البوح المتناثر لسؤال كان نصه: ماذا يعني لك العيد؟ وقبل المضي إلى بوح الأحبة أعترف بأن البيت الشهير «عيد بأية حال عدت يا عيد» تصدر إجابات عديدة، وأنسب ذلك لكونه يعتبر أسهل إجابة في متناول اليدين للهروب من ورطة سؤال!

توقفت كثيراًَ عند إجابات فاخرة عن معنى العيد مثل:

- «العيد أن أمارس طفولتي لأستلذ»، «لغة حب مهما ترهلت وترهبت»، «بهجة قيد الانتظار»، «طفل مختنق بتراكمات العمر والواقع»، «نقطة تحوّل في الحياة»، «جائزة الصيام»، «قبلة على يد أمي المحناة، ومفرقها المخضب بالطيب»، «في كل زاوية ضحكة وفي كل التفاتة عناق»، «عذر للقاء الذين يسكنوننا وأرغمتنا أسباب الأنا على فراقهم»، وأجملها كانت من الشعر، فأحدهم قال: «العيد للأطفال تحرس مبتداه لمنتهاه» وأخرى قالت:

«العيد صوت أبي للفجر يوقظني ...

ويسكب الروح في أذنيَّ تغريدا ...

ما عدت أعرف عيداً بعده خلفاً ...

فكل أخيلتي تنأى به عيدا».

أما الإجابات المباشرة فكانت تقول عن العيد إنه «الأم»، و«العيد حياة جديدة»، و«صراخ الفرح في عيون الصغار»، «ألبوم صور»، «اشتياق للفرح»، «قلوب مفتوحة وأخطاء مسموحة»، «عودة للقلب الخالي من الأحقاد المفعم بالحب»، «فرحة يتيمة»، «إن لم أكن سعيداً فلأسْعد من أجل أحباب قلبي»، «ضحكة أمي وقبلة أبي وحضن حبيبتي»، «كرنفال للمجاملات»، «ابتسامة بيضاء في وجه زمن عبوس»، «لا عيد لي بعد غياب أبي»، «أن تعود القدس حرة» ، «العيد فرحة داخلية وحزن خارجي»، «لحظة إفاقة نحو بهجة دنيا»!

فيما حملت الإجابات الساخرة عن العيد التقاطات مثل:

- «العيد يعني دخول بيت لا يمكنني دخوله في يوم آخر»، «تغيير وقت النوم»، «النظافة»، «فرصة لممارسة النفاق الاجتماعي»، «العافية»، «تذكر الأعياد السابقة»، «لا يعني لي أي شيء، فهو كأي يوم آخر»، «مجرد غذاء بعد صيام»، «أن أسمع صوت الأرض»، «جميل في القرية سيئ خارجها».

وللحق فأنا أوردت مقتطفات راقت لي، وعلى رغم إيماني التام بأن العيد مهرجان عاطفي بالغ الجمال، ومن أرقى ما يمكن أن يغسل الروح ويقدمنا في بياض يليق بنا، لكن قراءة معناه من أفواه الناس، ونصوصهم الصادقة، ومشاعرهم التي تتراوح هبوطاً وصعوداً، تبعاً لمحتويات الذاكرة، قراءة لذيذة حلقت بي نحو البعيد، وعلمتني أن العيد الذي أعيشه لا يمكن أن يشبه العيد الذي يعيشه أقرب الناس إلىّ، ربما نتشابه في مساحات منه، إنما يستحيل أن نتطابق تماماً، وها أنا أوجه أيضاً السؤال إلى القارئ الكريم، وعيدكم حب وخير.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"

alhayat.com/Opinion/Ali-El-Ghasmi/3848526/ماذا-يعني-لك-«العيد»-؟