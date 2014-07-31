البحث عن 3 آلاف معلمة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم توفر (3813) وظيفة تعليمية نسوية بالمستوى الخامس، حسب لائحة الوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة .

ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى من تتوفر لديهن الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل التخصصات للتقدم لشغل هذه الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية, من الحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة وخريجات كليات إعداد معلمات المرحلة الابتدائية.

وأوضحت في بيانها "ويمكن للمتقدمات زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة ( WWW.MCS.GOV.SA )، والاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف".