الداخلية تستعيد سعودية انضمت إلى القاعدة في اليمن

أعلنت الرياض، تمكنها من استعادة 8 مطلوبين في قضايا إرهاب من اليمن، من بينهم امرأة هربت من المملكة من أجل الانضمام لعناصر القاعدة هناك.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، "امتدادا للتعاون الأمني مع اليمن، وفي إطار الجهود الأمنية المشتركة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البلدين، فقد تسلمت الجهات الأمنية في المملكة ثمانية مواطنين سعوديين من المطلوبين للجهات الأمنية، بينهم اثنان ممن سبق إيقافهم وأطلق سراحهم، بالإضافة إلى زوجة أحد الموقوفين لدى الجهات الأمنية بالمملكة والتي تم استدراجها من عناصر التنظيم الإرهابي باليمن لمغادرة المملكة بطريقة غير نظامية ومن دون علم ذويها أو زوجها.