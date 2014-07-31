القبض على تشكيل عصابي بجدة

‏‫صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه في مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٩/٢٠ تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص جميعهم من جنسية عربية ومن مخالفي انظمة الإقامة وقد تخصصوا في ترصد وسرقة عملاء البنوك .

وأكد المقدم القرشي ان المتهمين قاموا بارتكاب عدة سرقات مماثلة في أحياء متعدده بمحافظة جدة، وتم ضبط بحوزتهم عملات اجنبية مختلفة مبينا بأنهم موقوفين رهن استكمال التحقيقات ولمعرفة مدى تورطهم في قضايا جنائية مماثلة لأسلوبهم الإجرامي، وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص فور الانتهاء من التحقيقات