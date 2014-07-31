خلال اجتماع عقده مع قيادات القطاعات الأمنية في جدة

عقد في جدة، مساء أمس اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، تم من خلاله مناقشة الاستعدادات الأمنية على ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة.

واطلع الأمير محمد بن نايف خلال الاجتماع الذي ضم قادة القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج والعمرة، على ما تم تنفيذه من خطط أمنية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك والخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأعرب وزير الداخلية في ختام الاجتماع عن شكره وتقديره لمنسوبي الأجهزة الأمنية المشاركين في تنفيذ خطط المساندة والدعم لموسم العمرة خلال شهر رمضان التي أسهمت في نجاح موسم العمرة.