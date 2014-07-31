نسخ محرفة من القرآن في الأسواق السعودية

وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بسرعة سحب نسخ محرفة من القرآن الكريم تباع في بعض المراكز التجارية والأسواق بمحافظة جدة.

وأمر بتشكيل لجنة مكونة من شرطة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفرع وزارة التجارة والصناعة وفرع وزارة الثقافة والإعلام للتحقيق مع باعة هذه النسخ وسحبها ومعرفة مصدرها وكيفية توزيعها والرفع بالنتائج.

ويأتي ذلك بعد توفر معلومات بوجود نسخ من القرآن الكريم محرفة وتباع في عدد من المراكز والأسواق التجارية بأسعار مغرية ومغلفة بعدة ألوان مما يجعل البعض يقتنيها دون التأكد من مصدرها.

