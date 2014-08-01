الأمير سلمان يغادر المملكة في إجازة خاصة آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:19 - GMT 07:19 تارخ النشر: الجمعة 4 شوال 1435 هـ - 01 أغسطس 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الرياض - العربية.نت رابط مختصر شارك الأمير سلمان يغادر المملكة في إجازة خاصة PDF اطبع حجم الخط أعلن الديوان الملكي مغادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز المملكة في إجازة خاصة. الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز كلمات دالّة #السعودية, #مغادرة, #الأمير سلمان بن عبدالعزيز, #سفر, #إجازة, #خاصة