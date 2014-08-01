عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

الأمير سلمان يغادر المملكة في إجازة خاصة

المصدر: الرياض - العربية.نت
رابط مختصر

أعلن الديوان الملكي مغادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز المملكة في إجازة خاصة.

الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز
الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز
الأمير سلمان بن عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز

كلمات دالّة

#السعودية, #مغادرة, #الأمير سلمان بن عبدالعزيز, #سفر, #إجازة, #خاصة

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة