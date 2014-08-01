انقاذ ثلاث فتيات من الغرق في مكة المكرمة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية التابعة لقطاع الرويس بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ فتاتين من الجنسية السعودية في منطقة غير مخصصة للسباحة بعد تعرضهم لحالة غرق وفتاة من الجنسية اليمنية في منطقة مخصصة للسباحة وتقديم المساعدات والإسعافات الأولية اللازمة لهن وكذلك إنقاذ اطقم قاربي النزهة (الميسم) وعلى متنه 3 بحارة من الجنسية السعودية بعد تعرضه لحالة جنوح على الشعب المسمي (النازح ) شمال مركز ثول وكذلك طاقم قارب النزهة المسمي (طعمة ) وعلى متنه 2 بحارة من الجنسية الهندية شمال مركز صروم بعد تعطل قاربهم في عرض البحر.