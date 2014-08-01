محللون: خطاب العاهل السعودي موجّه للإرهاب ورعاته

قال وزير الإعلام الأردني السابق، صالح القلاب، إن كلمة العاهل السعودي اكتسبت أهمية بالغة، لأنها امتداد لمواقف الملك عبدالله الشخصية المنحازة للقضايا العربية والإسلامية، إضافة إلى الثقل الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة.

وأضاف القلاب أن السعودية كان لها دور ريادي في مواجهة الإرهاب ابتداء من أراضيها، إلى المساهمة في كبح الإرهاب في كافة المواقع، قائلا إن "المنطقة تتفجر، والعالم العربي وصل إلى الخط الأحمر، ولمست من خادم الحرمين دعوة إلى تداوٍ عربي سريع".

وبحسب المحللين، فإن خطاب العاهل السعودي حمل لهجة صارمة في مواجهة الإرهاب، قال عنها رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سلمان الدوسري إنها جاءت بعد 10 سنوات من محاولات إقناع العالم بضرورة التحرك الجماعي لمكافحة الإرهاب. وأكد الدوسري أن "كلمة خيبة أمل لم ينطقها أحد بمكانة الملك عبدالله إلا بعد أن كان أكثر زعماء العالم تحذيراً من نار الإرهاب".

وقال رئيس تحرير "الشرق الأوسط" إنه بالرغم من نجاح المملكة في محاصرة الإرهاب داخل حدودها، فإنها تعي أن الإرهاب "لا عاصمة له، وأن آثاره تصل إلى كل الدول، ولكن الغرب لم يتعامل بشكل جيد مع هذه الدعوات".

وشدد العاهل السعودي في كلمته على خطر إرهاب الدول، والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، حيث أكد المفكر الإسلامي الدكتور رضوان السيد أن العاهل السعودي كرر نداءاته بوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تغذي الإرهاب في المنطقة منذ سنوات، قائلا إن الملك عبدالله أكد منذ عام 2002 أن استمرار الاحتلال سيؤثر على الاعتدال العربي ويزيد من وتيرة الإرهاب.

أما فيما يخصّ ما أكد عليه العاهل السعودي من تحذيرات للدول التي تدعم الإرهاب لمصالح وقتية أو مخططات مشبوهة، اتهم الكاتب الصحافي مشاري الذايدي إيران باستخدام الجماعات الإرهابية لمصالح آنية، قائلا "إن العدناني، الناطق باسم داعش، قال قبل بضعة أشهر إن زعماء القاعدة وجهوا مجاميع القاعدة بعدم الهجوم على إيران بسبب المصالح التي تجمعهم".

واتفق مع هذا الاتهام عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة والذي حذر من دور "الدول الإقليمية" في هدم الكيانات العربية باستخدام الإرهاب وتشويه الدين.

وأكد آل زلفة أن خطاب العاهل السعودي بمثابة نداء للعالم العربي بأن هناك "من يريد تدمير الدول العربية، وهدم اقتصادها، وسفك دماء أبنائها من أجل تحويل الدول العربية إلى مسارح للحروب." وشدد عضو مجلس الشورى السابق على أن الشعوب العربية تحت ظل ثقافة ودين مختطف.

وفيما يخص التهديدات الأمنية التي تواجه المملكة، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنها موجودة، وتتمثل بشكل رئيسي في محاولات الجماعات الإرهابية تجنيد الشباب السعودي للذهاب إلى مناطق الاقتتال أو تهديد أمن البلاد من الداخل، إلا أنه أكد أن "الإمكانيات التي توفرها الدولة للجهاز الأمني واللحمة الوطنية تتصدى بقوة للمحاولات الإرهابية التي تضر بالمملكة."