أمن اليمن وأمن المملكة

الخبر الذي نشرته عكاظ قبل أيام عن نجاح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الجمع بين الفرقاء السياسيين والعسكريين وأقطاب الصراع في الساحة اليمنية، خبر مهم جدا لاسيما وهو يشير إلى عقد مزيد من لقاءات المصالحة لإعادة صياغة بناء المستقبلِ الجديد الذي تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني بروح الإجماع، وليس بالولاءات الحزبية والمناطقية والمذهبية، وأيضا ما ذكرته بعض المصادر عن رعاية المملكة لمزيد من اللقاءات بجهود خادم الحرمين الشريفين. أقول إنه خبر في غاية الأهمية من ناحية الأمن الوطني للمملكة الذي أكد على ضمانه وحمايته الملك عبدالله في كلمته بمناسبة عيد الفطر. وإذا كنت قد قلت في مقال الثلاثاء الماضي «كفانا حرصا على الآخرين وليكن حرصنا كله على هذا الوطن» فإن ذلك لا يتعارض أبدا مع الدعوة إلى بذل كل الجهود لانتشال الساحة اليمنية من الخطر المتزايد لأنها إذا تحققت فيها أجندة مشروع الفوضى فإنها ستكون مزعجة جدا للمملكة وأمنها، لاسيما أن هناك من يستهدف المملكة أساسا من خلال البوابة اليمنية.

لم تفلح طائرات الدرون الأمريكية في تقليص نشاط القاعدة وتنظيمات الإرهاب التي تسرح وتمرح في اليمن كما تشاء، بل يمكن القول إنه يصعب التصديق أن أمريكا تريد فعلا السلامة لليمن، ولولا المبادرة الخليجية التي حيدت التدخلات الأجنبية لكان اليمن عراقا آخر أو سوريا أو ليبيا. ومع ذلك فقد سهلت خلافات السياسة في اليمن دخول أطراف أخرى على الخط لضرب استقراره واستقرار المملكة كونه خاصرتها الجنوبية عبر حدود طويلة. الخط الساخن للقاعدة أصبح الآن بين اليمن والسعودية، تمويلا وتجنيدا وتخطيطا وتنفيذا، وما عملية شرورة سوى تأكيد على خطورة البوابة اليمنية الرخوة على أمن المملكة. إضافة إلى ذلك لم يعد خافيا دخول إيران بالسلاح والمال لدعم الحوثيين، وطرف آخر لدعم المشروع الإخواني المتهافت، وغيرهما من الأطراف التي تريد إحراق الساحة اليمنية وإحراق جيرانها.

لكل هذه الاعتبارات الهامة فإن استقرار اليمن ضرورة لتقليص الخطر على أمننا الوطني، ولا بد من اعتباره هدفا استراتيجيا يجب تحقيقه بكل الوسائل. لذلك نتمنى أن تبدأ المملكة باحتواء المشكل اليمني لأنها الوحيدة التي تريد له الخير والسلام دون مزايدات أو أجندات لا أخلاقية.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140802/Con20140802715611.htm