سطور عن كلمة الملك

توالت ردود الأفعال العربية والمحلية، حول كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما تضمنته عن خطورة الإرهاب، والصمت العالمي حول المجازر الإسرائيلية، وتبعاته. "العربية.نت" رصدت أبرز تلك الرود وهي على النحو الآتي:

أين الدول التي تدعي الديمقراطية؟

كلمة خادم الحرمين الشريفين حذرت من إرهاب الدول في إشارة إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية حالياً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إرهاب الدولة المنظم والمبرمج وذلك من خلال الإبادة الجماعية في فلسطين، فأسر فلسطينية أبيدت بكاملها، والأرقام تقترب الآن من 2000 شهيد، و10 آلاف جريح، والجرحى غالبيتهم في حالات خطيرة، مؤكدًا أن هذا هو إرهاب الدولة المنظم.

أين حقوق الإنسان ومنظماته؟، وأين الدول التي تدعي الديمقراطية ؟ ويبحثون عن حقوق الإنسان في أقاصي الأرض ويتركونها في فلسطين ؟ ونحن لا نملك إلا الإيمان بالله ،ثم إيماننا بالمخلصين أمثال خادم الحرمين الشريفين الذي أعلنها صرخة ذات مسؤولية للدول والأفراد والجماعات إن لم تتداركوا أنفسكم الأيام القادمة، بالرغم أنه يبشر بالأمل، إلا أنه وضع حائط صد أمام الذين يتخيلون أنهم سيطروا وهم واهمون، بحكمته وقدرته وحكمة كل مخلص في هذه الأمة ، ونحن لا نملك إلا الأمل.

من واقع مسؤوليته قائداً لأرض الحرمين الشريفين

الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن واقع مسؤوليته قائدًا لأرض الحرمين الشريفين، أراد أن يؤكد للعالم كافة أن المملكة لم ولن تألوا جهدًا في مكافحة الإرهاب، مهما لبس من ثوب، وتمترس خلف دول ترعاه وتمده بالعون، حتى لا يكون مطية لأعداء الأمة ونصيرًا لها في تشويه الإسلام.



لا يحق قتل النفس

كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز تضمنت الكثير من الدروس والعبر لعلماء هذه الأمة وقادتها ، لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا أمتهم المصيرية ، وأن يهتموا بشعوبهم ، ويدرأوا عن إخوانهم المسلمين الظلم والعدوان الذي يتعرضون له، إن من يروجون لأعمال الإرهاب باسم الإسلام ، بعيدون عنه كل البعد ، فالإسلام دين السماحة والخير ، ومن يقل غير ذلك فهو مغالط للحقيقة ومخالف لأمر المسلمين ، إذ لا يحق قتل النفس التي حرّم الله وفقا لأهواء فئة ضالة استباحة دماء المسلمين بغير حق ، والمملكة كانت ولازلت نصيرة للحق داحضة للإرهاب بمختلف أشكاله.

دق ناقوس الخطر

إن خادم الحرمين الشريفين يدق من خلال كلمته ناقوس الخطر محذراً المجتمع الدولي من مخاطر عدم اتخاذ المبادرات الجدية والسريعة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها، إن الإرهاب بكل أشكاله ومستوياته يهدد السلام الدولي و كلمة خادم الحرمين الشريفين سلطت الضوء على الجوانب الخطيرة الناجمة عن إرهاب الدولة الإسرائيلية والمجازر التي ترتكبها في غزة بحق الأبرياء والمدنيين من الشعب الفلسطيني".. وجرائم إسرائيل تمثل قمة الإرهاب والعدوان على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني التي لم يعد من الجائز التغاضي عنها وتبريرها تحت أي ظرف من الظروف.