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محمد بن زايد يصل إلى جدة

المصدر: الرياض-العربية.نت
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وصل ولي عهد أبوظبي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جدة مساء اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية، وسفير دولة الإمارات لدى السعودية محمد سعيد الظاهري.

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