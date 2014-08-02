في كتاب يجسد جهد المجتهد فيما يفكر فيه أو يكتبه، قدم أخي الأستاذ فاروق صالح باسلامة كتابا بعنوان: (من أعلام الفكر الإسلامي الحديث)،

عرض من خلال صفحاته العديد من أعلام العلماء الذين قدموا لقرائهم خير ما يستفاد به من العلوم الشرعية والقضايا الإسلامية.

وفي مقدمة الكتاب يقول المؤلف: المقصود بالفكر الإسلامي هو الفكر الذي يحافظ على قيمة الإيمان بالإسلام وقيمة المبادئ التي جاءت بها رسالة الإسلام للإنسان في حياته الفردية والاجتماعية.

ولكن للفكر الإسلامي متعلقات ذات صلات باللغة وأدبياتها والفقه وأصوله ومفاهيم الإسلام شريعة وتفسيرا ومنهاجا ودعوةـ، لأنها عناصر متفقة ضمن إطار المسيرة الفكرية للأمة في الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن ثم في المجال الواسع، لمعايشة هذه العناصر مع الإنسان والأسرة والمجتمع والأمة، وعندما يطبق القرآن والسنة في هذه الحياة يكون فكر الأمة قد التحم بالصواب معنويا وماديا ودينيا وسلوكيا، ويعد الفكر الإسلامي قد نال النجاح ويصبح مفكرو الإسلام قد اجتازوا مرحلة البناء إلى مرحلة السلوك الطبيعي والفطري في مجالات الحياة الدنيا، وهنا يكون الحصاد مثمرا والفكر في أتم حال على أساس من قول الله تعالى في سورة المائدة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}.

ثم يقول في نهاية المقدمة: إنني أرمي من خلف هذا الكتاب تبصرة فكر هؤلاء من أعلام الفكر الإسلامي الحديث الذين عرفتهم الأمة منذ قرنين مضيا من الزمان وهما القرنان التاسع عشر والعشرون، حيث بدأت شعلة الفكر الإسلامي تغير حياة الناس فيهما وذلك على أيدي وفكر بعض الرجال المفكرين ولست بواضع تاريخا لهم بقدر ما أعطي عنهم أفكارا وسيرا موضوعية تضيء المسيرة التي سلكوها معنويا لا ماديا.

تحية للأستاذ فاروق صالح باسلامة على ما قدم للمكتبة الإسلامية، والشكر على إهدائه الكريم.

السطر الأخير:

هذه آثارنا تدل علينا

فانظروا بعدنا إلى الآثار

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140802/Con20140802715614.htm