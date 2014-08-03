تفاصيل المعلم الذي احترق داخل طائرة في جدة

علمت "العربية.نت" احتراق معلم داخل طائرة في مدينة جدة، ومعه فتى مراهق.

وتعود التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت" إلى أن معلما هو أحد ممارسي قيادة الطائرات الشراعية في المملكة ومن المميزين فيها، قاد طائرة من نوع "جايروكوبتر" صباح اليوم، ومعه فتى يبلغ من العمر 18 عاماً، لكن بعد الإقلاع تفاجأ المتواجدون في نادي سما للطيران بسقوطها واحتراقها.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إنه بعد الحادثة تم سحب جميع الطائرات المتوفرة في النادي للتأكد من سلامتها، مؤكدة في الوقت ذاته استحالة أن يكون سبب تقني وراء سقوط الطائرة.

وأوضحت أن هناك احتمالين وراء سقوط الطائرة، الأول هو أن يكون المعلم أصيب بحالة إغماء، بينما الاحتمال الثاني هو نوبة هلع أصابت الفتى أثناء الطيران، ما يجعله يعبث بالنظام التقني للطائرة.