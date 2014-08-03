حسابات "تويتر" التي تسرق حافز

توعد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالملاحقة القانونية، بسبب محاولات احتيال تقوم بها على مستفيدي حافز.

وأوضح الصندوق في بيان تحذيري أصدره، اليوم الأحد، "من تلك الحسابات تويتر التي تعرض على المستفيدين الدخول نيابة عنهم وحضور الدورات وغير ذلك من المُمارسات التي تُعد تحايلاً على الأنظمة نظير مقابل مالي".

وأكد البيان "إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي في "حافز" من قِبَلِ المُستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع ببعض من ضعاف النفوس إلى التلاعب باستحقاق المُستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات كَسِتار لعمليات غير نظامية، مؤكداً أنّ استخدام التقنيات الرقمية في "حافز" ساهم بالتسهيل على كافة المُتقدمين والمُتقدمات حيثُ لم يُطلَب منهم التوجه إلى مكتب مُعيَّن أو تقديم أوراق شخصية أو طلب أيَّة مسوغات خاصة طوال مراحل التسجيل في البرنامج، حيثُ إن "حافز" يعتمد على الوسائل التقنية – من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الالكتروني - في التواصل مع المستفيدين".

وحث الصندوق في بيانه على العودة لإجراء الدخول الأسبوعي للموقع الإلكتروني لـ"حافز" ابتداءً من اليوم بعد انتهاء فترة الإعفاء من تسجيل الدخول الأسبوعي بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت قبل أسبوعين.

