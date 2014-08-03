خادمة تطعن نفسها وتقتل طفلة

ضبطت شرطة محافظة جدة مساء أمس السبت عاملة منزلية من جنسية إفريقية، بعدما طعنت نفسها، إيان تسببها في طعن طفلتين شقيقتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة اﻷخرى.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي، عبر بيان تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة، ممثلة بمركز شرطة الشرفية، تلقت بلاغا في مساء اليوم (أمس) السبت الموافق ١٤٣٥/١٠/٦عن قيام عاملة منزلية، من جنسية إفريقية، بالاعتداء بطعن شقيقتين من جنسية عربية، احدهن تبلغ من العمر ٦ سنوات والأخرى ٧ سنوات، نتج عنه وفاة الشقيقة الصغرى وإصابة الأخرى، التي تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وحالتها مستقره.

وأوضح المقدم القرشي أن العاملة المنزلية بادرت بطعن نفسها، مؤكدا أنه تم التحفظ على المتهمة في المستشفى، لمتابعة علاجها وسماع أقوالها، ومن ثم إحالتها برفقة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.