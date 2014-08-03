قراءة في كلمة خادم الحرمين الشريفين

خمس آيات قرآنية كنّ حكاية حال الكلمة التي إحتوت على مقطعين أحدهما مجمل والآخر أكثر تفصيلاً، ولقد تبلورت الكلمة بعشرة محاور تقريباً، كان أهم محورين فيها هما محور الحديث عن سماحة الإسلام الذي تم إختطافه ليكون سبيلاً للقتل والإرهاب بأنواعه، ثم المحور الثاني وهو حول خروج جيل لا يؤمن الإ بالعنف في حال عدم قيام الدول والموسسات والمنظمات الحقوقية بدورها في مكافحة الإرهاب وبسرعة عالية. إنّ المحاور وتقسيماتها لم تكن إلا مقدمة للسؤال التالي ( هل كلمة خادم الحرمين الشريفين موجهة لجهةٍ ما ؟ ) حسب ما أجده فإن الكلمة موجهة لأربع جهات :

١- القادة والعلماء في العالم الإسلامي.

٢- المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته خاصة منظمات حقوق الإنسان.

٣- الدول التي قامت بتأييد إنشاء ( المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ) ثم تخاذلت عن تفعيله.

٤- الجماعات والمنظمات والدول التي تدعم الإرهاب.

وهي كلمة موجهه بالعموم إلى العالم الإسلامي والغربي، وحتى يمكننا أن نقرأ الكلمة فعلينا أن نصطحب الأسلوب القرآني، فالأربعة أسطر الأولى كانت هي ملخص الكلمة والتي بدأت بقول الله تعالى ( وأتقوا فتنة لا تصيبنّ ... ) ثم تأكيدها بالآية التي تليها ( والفتنة أشد من القتل ) في إشارة رسمية إلى عدم التساهل بهذه الأعمال التي تفعل باسم الإسلام إلا أنه كذلك نفي المبالغة حيالها وهذا يؤكده ( حتى توهمت أنه أشتد عودها ) وكان جواب هذه الأربعة أسطر مباشراً ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) . الكلمة تسترسل حتى تصل إلى القضية الفلسطينية وما يحدث من قتل وتدمير وتتم الإشارة إلى دراية المملكة العربية السعودية بما يُحاك من عمل إرهابي تقوم به جماعات أو منظمات أو دول مع ذكر أن للإرهاب أشكال مختلفة، وهذا يحمل عمقاً آخر للدراية السعودية الكاملة. آخر الكلمة تحمّل المجتمع الدولي التخاذل في عدم تفعيل مقترح إنشاء ( المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ) والذي تقدّمت به المملكة العربية السعودية منذ عشرة سنوات، وكان يهدف هذا المقترح لخلق السلام بالعالم أجمع، والذي له أشباه تقدمت بها السعودية كمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وماتقدمت به السعودية داخلياً كتصنيف الجماعات الإرهابية وسن نظام جرائم الإرهاب وتمويله. إن كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إحتوت على إنذار سياسي من أعلى سلطة بأن كل من يتخاذل عن مسؤولياته التاريخية ضد الإرهاب لأجل مصالح أو قضايا تعمل بالخفاء فسوف يدفعون ثمن ذلك كما حدث ذلك سابقاً مع غيرهم. إنّ كلمة خادم الحرمين الشريفين بدأت بآية ( وأتقوا فتنة ... ) وفي آخر الكلمة كانت الآية ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) لتكون جواباً واضحاً للكلمة يدرك ذلك أهل العقول .



