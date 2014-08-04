جدة.. اختناق ممرضة في حريق مركز بريمان

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أن الحريق الذي حدث في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي بريمان بجدة، أمس، كان نتيجة التماس كهربائي في جهاز التكييف بغرفة الضماد بقسم النساء، مما تسبب في حدوث حريق للمكيف ولغرفة الضماد فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جدة مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة جدة، الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الصحفي، أن الحريق حدث في تمام الساعة الثالثة والربع من مساء أمس الأحد، ولم ينتج عنه حدوث أيه إصابات ولله الحمد سوى اختناق لإحدى الممرضات العاملات في القسم، وتم نقلها في حينه إلى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز كأقرب مستشفى لموقع الحدث.

وأشار الصحفي إلى أن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي باداود، تابع موضوع الحريق منذ بدايته إلى نهايته، فيما تواجد المساعد للصحة العامة الدكتور خالد باواكد في المركز واطمأن على سلامة العاملين والمتواجدين في المركز، كما قام بتكليف مشرفة القطاع بزيارة الممرضة المصابة والاطمئنان على صحتها وسلامتها.

وقال الصحفي لم ينتج عن الحريق أي إصابات، نظراً لعدم وجود مراجعين أو مراجعات في ذلك الوقت، ولم يكن موجود سوى العاملين في المركز الذين قاموا بالإبلاغ الفورى عن الحريق.

وأكد أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال المراجعين خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بعد اكتمال أعمال الصيانة والدهانات للغرف والمواقع المتضررة من آثار دخان الحريق.