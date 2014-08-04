سعودي يغتال زوجته

نفذت وزارة الداخلية اليوم في المدينة المنورة عقوبة القتل على شخص قتل زوجته، بعدما طعنها عدة طعنات وهي نائمة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، "أقدم حمد بن حماد بن محمد الأحمدي سعودي الجنسية, على قتل زوجته, رندا بنت طلال بن سليم الأحمدي سعودية الجنسية، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات وهي نائمة, مما أدى إلى وفاتها".

وأضافت" وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ولأن قتل المذكور لزوجته المجني عليها يعد من قتل الغيلة، لأنه اغتالها على حين غرة وهي آمنة في بيتها قارة في مخدعها مستغرقة في نومها, فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة, وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأوضحت "وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني حمد بن حماد بن محمد الأحمدي يوم الاثنين الموافق 8 / 10 / 1435 هـ بالمدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة".