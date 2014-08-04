قتل خادمة ذبحت طفلاً بالسكين في عرعر

نفذ اليوم في مدينة عرعر حكم القتل على خادمة نيبالية، بعدما ذبحت طفلاً لم يتجاوز عمره عامين.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، "أقدمت العاملة المنزلية شوبه بارير (نيبالية الجنسية) على قتل الطفل أسامة بن معيض بن قيصوم العنزي (سعودي الجنسية) البالغ من العمر سنتين، وذلك بذبحه بسكين. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وإحالتها إلى المحكمة العامة، صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعاً، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سامٍ بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجانية المذكورة".

وأضاف البيان "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية شوبه بارير (نيبالية الجنسية) يوم الاثنين الموافق 8/10/ 1435هـ بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية".