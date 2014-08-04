قصة ثلاث سعوديات نجون من زلزال الجزائر

نجا ثلاث سعوديات من الزلزال الذي ضرب الجزائر مؤخراً، وتعود التفاصيل وفقاً لما كشفه السفير السعودي في الجزائر محمود قطان لـ"العربية.نت" إلى أن تلك السعوديات كن مقيمات بصفة دائمة في الجزائر، بحكم زواجهن من جزائريين، وتم الاطمئنان عليهن بعد وقوع الزلزال.

وأضاف في حديثه مع "العربية.نت": "هناك تواصل دائم مع تلك السعوديات، في المناسبات الوطنية، وبصفة شبه دائمة للاطمئنان على أوضاعهن".

وأكد السفير قطان أن أوضاع السعوديين المقيمين في الجزائر مطمئنة بعد قوع الزلزال، وأن أعضاء القنصلية والبعثة بخير، كما أن مباني السفارة لم تصب بأي أذى.

ويأتي ذلك وسط توجيه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، لضمان أمن وسلامة أفراد البعثة والمواطنين المقيمين في الجزائر.

وأوضح قطان أن مساعد الوزير ورئيس لجنة الطوارئ بوزارة الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد قام بالاتصال بالسفارة، وذلك للاطمئنان على أعضاء البعثة والمواطنين السعوديين المقيمين في أعقاب الزلزال الذي ضرب العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي, والذي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مصرع 6 أشخاص و420 مصاباً.