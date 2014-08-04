مدير الخطوط يباشر مهامه بحفل معايدة واجتماع قيادي

باشر مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مهام عمله أمس، بتنظيم حفل معايدة واجتماع بقيادات إدارات الخطوط.

وقال الجاسر خلال حفل المعايدة "إنها مناسبة طيبة أسعدُ فيها بلقاء منسوبي المؤسسة للمرة الأولى بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وفي مناسبةٍ نتبادل فيها جميعاً التهاني وأطيب التمنيات".

وأوضح بيان للخطوط أن الجاسر ترأس اجتماعاً ضم كافة المسؤولين التنفيذيين ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية، حيث تم استعراض الملامح الرئيسية للأداء التشغيلي ومنظومة الخدمات وخطط التطوير الحالية والمستقبلية .

وخلال الاجتماع، رحّب عبدالعزيز الحازمي رئيس شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بسعادة المدير العام بالمهندس صالح الجاسر نيابة عن منسوبي المؤسسة، مشيراً إلى أنه من حُسن الطالع أن يتزامن استلام سعادته لمهام إدارة المؤسسة مع حصولها على ثلاث جوائز عالمية من شركة "سكاي تراكس" بشأن ارتفاع تصنيف مستوى خدمات "السعودية" إلى أربع نجوم، وأفضل مقعد للدرجة السياحية في العالم خلال عام 2014، بالإضافة إلى جائزة أفضل وسائل راحة للدرجة الأولى، إلى جانب اعتبار "السعودية" من أكثر الشركات تطويراً للخدمات مقارنةً بالعام الماضي.