مقتل شاب على أيادي أفارقة في جدة

ضبطت شرطة محافظة جدة تسعة أشخاص، أربعة منهم إفريقيو الجنسية وخمسة سعوديين، إبان اشتباكهم في مشاجرة جماعية، نتج عنها وفاة شاب سعودي متأثرا بطعنة في صدره.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي القرشي، بأن "الجهات اﻷمنية في شرطة محافظة جدة باشرت، أمس الأحد، حادثة مشاجرة جماعية بين أربعة أشخاص من جنسية إفريقية وستة سعوديين داخل أحد المنازل السكنية بحي الفيصلية في جدة، ونتج عنها وفاة شاب سعودي إثر طعنة بآلة حادة في صدره".

وأكد المقدم القرشي أنه تم ضبط جميع أطراف القضية، فيما لاتزال التحقيقات جارية، تمهيدا ﻹحالتهم إلى الجهات المختصة.