أول حالة اشتباه بفيروس إيبولا في جدة

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن في حالة حرجة بالعقد الرابع بفيروس إيبولا في مدينة جدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء أن "المصاب ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروسات الحمى النزفية بعد رجوعه من رحلة عمل إلى سيراليون خلال رمضان المنصرم، ونتيجة تشابه أعراض هذه الإصابة بأعراض الإصابة بفيروس إيبولا، اتخذت وزارة الصحة عدداً من الإجراءات للتأكد من عدم إصابة المريض بهذا الفيروس".

وأشارت إلى أن الاختبارات الأولية أكدت "عدم إصابة المريض بحمى الضنك، الأمر الذي يستلزم القيام بمجموعة إضافية من الاختبارات للكشف عن إمكانية الإصابة بأي من الفيروسات النزفية كالحمى الصفراء والخمره لما لهما من أعراض مشابهة، إضافة إلى قيام الوزارة بإرسال عينات الدم الخاصة بالمريض إلى مختبر دولي معتمد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للكشف عن الإصابة بفيروس إيبولا".

يذكر أن فيروس إيبولا أودى بحياة 887 شخصياً في إفريقيا، و1603 إصابات متوزعة في أربع دول في غرب إفريقيا، ويؤدي الوباء الذي لا يتوفر لقاح لمعالجته إلى حصول نزف وقيء وإسهال. وتراوح نسبة الوفاة بسبب هذه الحمى بين 25 و90 في المئة.