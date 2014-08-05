إحباط تهريب 27 ألف حبة مخدرة عبر جازان

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان اليوم من ضبط أكثر من 27 ألف حبة مخدرة و185 كيلوغراماً من الحشيش في عدد من القطاعات الحدودية التابعة لها وذلك ضمن مهامها اليومية التي تقوم بها بمتابعة من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي.

وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود بجازان بالنيابة الرائد حسن بن بدر القصيبي أن مصادرة تلك المضبوطات تمت في ثلاث عمليات الأولى بقطاع محافظة الطوال حيث تم رصد أشخاص يحاولون اختراق الحدود السعودية قادمين من الجمهورية اليمنية سيراً على الأقدام يحملون على ظهورهم أكياسا لا يُعرف ما بداخلها لتقوم الدوريات بإطلاق طلقات تحذيرية وفرض السيطرة على الموقف وبتمشيط الموقع وتفتيش الأكياس وجد بداخلها "37" كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر و27190 حبة مخدرة.

وبين أن دوريات حرس الحدود بجازان تمكنت في عملية ثانية بقطاع محافظة الدائر بني مالك من إحباط تهريب "138" كيلوغراما من الحشيش المخدر بعد إطلاق طلقات تحذيرية على المهربين وهروبهم من حيث أتوا.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن العملية الثالثة تمت بقطاع محافظة العارضة حيث أحبطت الدوريات تهريب "10" بلاطات من الحشيش بعد إطلاق طلقات تحذيرية على المهربين والقبض على واحد منهم وبحوزته الكمية المهربة.

