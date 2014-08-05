حر الرياض يقتل فتى

توفي فتى عمره (12 عاماً) صباح اليوم بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض بعد تعرضة للحرارة الشديدة داخل مركبة مغلقة وقت الظهيرة. وفي تفاصيل حصلت عليها العربية نت انه عندما قام الاب بالتسوق يرافقه ابنه البالغ ١٢ عاماً ، وبعد مشاهدة الاب لإبنه نائماً في المقعد الخلفي، نزل الاب واغلق مركبته تاركاً الابن نائماً، وبعد مضي ٣ساعات تقريباً تذكر الاب أن ابنه في المركبة، ومغلق عليه كل شيء، فهلع الاب مسرعاً نحو السيارة ليعثر ابنه فاقد للحياة، وبينت النتائج التي اجرتها مدينة الملك سعود الطبية على الإبن، إن الحرارة الشديدة تسببت بتكسر الدم وتعثر وظائف الكلى وضمور العضلات ، والتي بدورها أدت في الوفاة.

