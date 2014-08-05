30 ألف ريال عيدية لزوجته.. وأخرى تقترض لتسفير زوجها

كثير من النساء أبدين تذمرهن من تجاهل أزواجهن وعدم تقديم عيدية مادية لهن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض"، لكن فدوى المشاط ليست من ضمنهن، إذ تفاجأت بعيدية زوجها لها، والمقدرة بنحو 30 ألف ريال.

وأوضحت الصحيفة أن "العيدية عبارة عن الساعة المرصعة بالألماس، والشيكولاتة الفاخرة، والعطور تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال".

ويأتي ذلك وسط تأكيد الأخصائية الاجتماعية هيفاء العيسى للصحيفة ذاتها أن "العيدية تشمل الكبار والصغار من جميع أفراد الأسرة، والزوجة من أهم الأفراد بعد الوالدين، وأن تكون وفق قدرة الزوج المالية، تراعي ظروفه في وقت تزداد فيه الالتزامات الأسرية، وقد تكتفي بلفتة جميلة، فالكلمة الحلوة أكثر أثراً من كنوز الدنيا إذا كانت من قلب محب".

وفي السياق ذاته كشفت الصحيفة لجوء عدد من النساء إلى الاقتراض من البنوك، من أجل السفر في رحلة صيفية، وتحول الأزواج في هذه الرحلة إلى محرم فقط، وأنهن يلجأن إلى هذه الخطوة بسبب إلحاح بعض الأزواج.

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