عذب ابنه حتى الموت.. فتم تعزيره

تم اليوم، في محافظة القريات، تنفيذ حكم القتل تعزيراً، على أب عذب ابنه حتى الموت. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "أقدم مقبول بن ماضي بن عايد الشراري(سعودي الجنسية) على قتل ابنه الطفل محمد البالغ من العمر سنتين وذلك بضربه بعصا عدة مرات على مؤخرة رأسه وجسمه وبقبضة يده على وجهه عدة مرات ثم رميه على الأرض وكيه بالنار على أنحاء متفرقة من جسمه وتعذيبه على فترات مما أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً ولكثرة الإصابات التي لحقت بالطفل وشدتها وطول مدتها ولبشاعة هذه الجريمة ووقوعها من بالغ عاقل على طفل عمره سنتان لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا يميز الخطأ من الصواب مما يدل على غياب الرحمة والشفقة ولا يؤمن مثل هذا من الاعتداء على غيره فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مقبول بن ماضي بن عايد الشراري يوم الثلاثاء الموافق 9 / 10 / 1435هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف".