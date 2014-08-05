قتل ساحر سعودي في القريات

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل على ساحر سعودي في القريات.

وقالت في بيان لها "أقدم المدعو محمد بن بكر بن صالح العلاوي (سعودي الجنسية) على ممارسة أعمال السحر والشعوذة وتم القبض عليه والتحقيق معه".

وأضاف البيان "وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل بالمدعو محمد بن بكر بن صالح العلاوي (سعودي الجنسية) اليوم بمحافظة القريات بمنطقة الجوف".