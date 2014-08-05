ربع مليون إمرأة يتنافسن للحصول على وظيفة معلمة

بعد يومين من فتح وزارة الخدمة المدنية باب التقديم أمام الخريجات لشغل نحو ثلاثة آلاف وظيفة "معلمة" في وزارة التربية والتعليم، ظهرت مؤشرات تفيد بتنافس بنحو ربع مليون خريجة على شغلك تلك الوظائف.

تلك المؤشرات أتت بعدما كشفت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن "عدد المتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية والبالغ عددها (3813)، وصل إلى (43511) متقدمة من خلال برنامج جدارة 3 ممن توفرت لديهن الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل التخصصات لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة (يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة) وخريجات كليات إعداد معلمات المرحلة الابتدائية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف التي تم الإعلان عنها في 4-10-1435هـ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هي وظائف تعليمية نسوية بالمستوى الخامس حسب لائحة الوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة.

يذكر أن الوزارة حددت مواعيد التقديم على هذه الوظائف عبر برنامج جدارة 3 في الفترة من 7-10-1435هـ وحتى 17-10-1435هـ.

