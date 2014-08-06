الحكم على أحد إعلاميي "الإمارة الإسلامية" بـ80 جلدة

قضت المحكمة الجزائية في جدة، اليوم الأربعاء، بسجن متهم لمدة سبعة أشهر، ومنعه من السفر لمدة عام، وجلده بالعصا 80 جلدة، بعد إدانته ببث أخبار القتال في العراق وأفغانستان عبر موقع إلكتروني أنشأه لهذا الغرض.

كما أدين أيضاً بإرساله عدة رسائل إلكترونية لعدد من المواقع لتزويده بالأخبار والمقاطع والفيديو والبيانات لمناصرة فصائل المقاومة في العراق وأفغانستان، وتقديم المساعدات التقنية لعدد من المواقع القتالية، وشرائه دومين (عنوان إلكتروني) وتزويد موقع الإمارة الإسلامية في أفغانستان بذلك الدومين بعد تعطل موقعهم.