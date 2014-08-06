تنافس سعودي هندي لاحتلال صدارة العالم بالإنترنت

دخلت السعودية في منافسة مع الهند وإندونيسيا على صدارة العالم في سرعة نمو حركة البيانات عبر الإنترنت، وذلك بعد أن احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً في نمو الإنترنت.

وكشفت دراسة بحثية حديثة أصدرتها شركة "سيسكو" العالمية أن حركة البيانات عبر بروتوكول الإنترنت في العالم ستنمو ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب الارتفاع المطرد في أعداد مستخدمي الشبكة العالمية والأجهزة المتصلة بها، وسرعات الاتصال عريض النطاق المتزايدة، وتنامي مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وبينت أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستستمر في كونها الأسرع نموا على مستوى العالم في حركة بيانات الإنترنت بين العامين 2013 و2018، وستشهد نموا بخمسة أضعاف وبواقع معدل نمو سنوي مركب 38%.

وتوقعت أن يوجد التطور الذي تشهده خدمات الفيديو المتقدمة في السعودية مثل تقنية الوضوح العالي والوضوح الفائق لمقدمي الخدمات، متطلبات جديدة تتعلق بعرض النطاق وقابلية التوسع، فيما يتواصل الطلب القوي من المستخدمين في المنازل والتجاريين ومستخدمي الأجهزة المتنقلة على خدمات الفيديو المتطورة عبر أنحاء الشبكة، ولجميع أنواع الأجهزة، مع التركيز على جودة الخدمة وسهولة الاستخدام والسعر كعوامل رئيسية للنجاح.

وأشارت إلى أن استمرار تبني الشركات لحلول الفيديو مثل مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت بتقنيات الوضوح العالي والفيديو عند الطلب، قد يحفز نمواً أكبر في البيئة الشبكية الافتراضية والاستفادة من الإنترنت لنقل الفيديو مع انقسام الشبكة بين مقدمي خدمات ومقدمي خدمات متفوقين.

وأكدت الدراسة أن تبني شبكات الجيل الرابع واعتماد خدماتها ستشكل نموا سريعا في الوقت الذي يواصل فيه مستخدمو الهواتف المتنقلة المطالبة بخدمة ومحتوى مماثلين من شبكاتهم الثابتة والمتنقلة.