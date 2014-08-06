تفاصيل طائرة "السعودية" التي تعثرت في مطار مانيلا

أكد مصدر مسؤول بالخطوط السعودية أنه في يوم أمس الثلاثاء، وأثناء استعداد رحــلــة "السعودية" رقم (871) من طــراز بوينغ (747-400) للإقلاع من مطار مانيلا الدولي إلى الرياض، وأثناء انعطاف الطائرة للدخول إلى المدرج خرجت منظومة العجلات اليمنى الخلفية من الممر وغاصت في الوحل نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح، مما اضطر قائد الطائرة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم إنزال جميع الركاب بالطرق الاعتيادية في نفس الموقع.

وأضاف المصدر "هذا وقد تم تأمين إسكان جميع الركاب بالفنادق وتقديم كافة الخدمات اللازمة، كما تم إجراء الفحص الفني اللازم على الطائرة والتأكد من سلامتها، وسوف يتم بإذن الله مغادرة الطائرة يوم الأربعاء 10/10/1435هـ الموافق 6/8/2014 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت المملكة، وقد تم التواصل مع المسافرين من قبل منسوبي "السعودية " في مانيلا وإشعارهم بالموعد الجديد".