الجوازات تضيف خدمة تجديد جواز السفر السعودي لخدمات «أبشر» الإلكترونية!

ــ شكرا لمديرية الجوازات، هذا يثبت أن مطالبتي بإضافة هذه الخدمة لخدمة إصدار الجواز عبر «أبشر» كانت منطقية ولم تكن متعذرة كما ذكر من انتقدوا الاقتراح بحجة أنه لا يمكن إدارة الجوازات من رصد أختام دخول البلدان التي تم السفر لها!

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«عكاظ»: الرئيس العام لرعاية الشباب يوجه بصرف الإعانة السنوية المقطوعة (٤٢.٣٧١ مليون ريال) للموسم الرياضي المنصرم للأندية الـ(١٥٣)!

ــ طفسة ما تحتاج توجيه، كما أنها حقوق مستحقة يفترض أن يكون إجراء صرفها تلقائيا، كان الأجدى صرفها مبكرا ليتسنى للأندية الاستفادة منها في سداد مستحقات منسوبيها ومصاريف استعدادات فرقها للموسم الجديد!

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استثناء أفران «التميس» القائمة من شرط المساحة!

ــ أهم شي مساحة قرص «التميس» لا تتأثر!

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أمين عام مركز الحوار الوطني: يجب تحقيق المقاصد السامية لكلمة الملك وأهداف الحوار الوطني!

ــ إذا كان بعض المثقفين أسرى العصبية المناطقية أو العنصرية أو الطائفية، فكيف بالعوام؟! لقد كسر المركز جليد العلاقات الشخصية بين المثقفين المختلفين، لكن ما زال جليد العقول المتعصبة صلدا!

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أرامكو تبرم عقدا بقيمة نصف مليار ريال لحماية مدارسها في المنطقة الشرقية لمدة ١٠ سنوات باستخدام أحدث تقنيات الحراسات الأمنية الخاصة مما يوفر ٦٥٠ فرصة عمل!

ــ ومدارس التربية والتعليم بحاجة أيضا لعقود حماية مماثلة لتوفر الأمان والوظائف!

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تنفيذ حكم القصاص برجل قتل زوجته غيلة وهي نائمة!

ــ قال تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، الزواج علاقة مودة ورحمة، وإذا انتفت المودة والرحمة عاد الزوجان غريبين كما بدآ غريبين!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140806/Con20140806716260.htm