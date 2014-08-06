حين تبني وزارة الصحة مساكن للأشباح

ليس المركز الصحي بحي الجميماء برفح هو أول مركز صحي يكتمل بناؤه ثم يبقى بعد ذلك أشهرا قابلة أن تمتد إلى سنوات معطلا عن العمل، فقد سبقته إلى ذلك مستوصفات عدة تنتشر على خارطة المملكة مدينة مدينة وقرية قرية، ولم يعد الناس يعقدون آمالهم على الفراغ من إنشاء هذا المستوصف أو ذاك لأنهم يعلمون أن بقاء هذه المباني معطلة قد أصبح ديدن وزارة الصحة وإداراتها في مختلف المناطق.

وليس اعتذار وزارة الصحة عن تعطيل افتتاح ذلك المركز الصحي وتأكيدها على أن سبب ذلك التعطيل يعود إلى تأخر الشركات المتعهدة في تسليم المعدات الطبية المستخدمة في ذلك المركز بأول اعتذار لوزارة الصحة عن ذلك التعطيل وليس السبب الذي ذكرته بأول سبب تبرر به الأمر فقد أصبحت وزارة الصحة «متعودة دايما» على تبرير مثل هذا التعطيل وإلقاء اللوم على الشركات المتعهدة وكأنما ليست هي نفسها وزارة الصحة من تعاقدت مع تلك الشركات ومن تتحمل المسؤولية كاملة عند أي تعطيل لهذا المرفق أو ذاك أو إخلال من قبل هذه الشركة أو تلك بما تم التعاقد عليه سواء تعلق الأمر بمواصفات الأجهزة أو بموعد توصيلها وتركيبها في المستشفيات والمراكز الصحية.

وحين تؤكد وزارة الصحة على جاهزية مبنى ذلك المستوصف وكذلك جاهزية الكادر الطبي الذي من المقرر أن يعمل فيه وإمكانية تشغيله في أي وقت فإنها بذلك تؤكد حجم الهدر الذي تتعرض له تلك الإمكانات المتوفرة، هدر ذلك المبنى الذي سيتحول إلى منزل للأشباح لأشهر أو سنوات وهدر تعطيل الكادر الطبي الذي من المفترض فيه أن يباشر العمل في ذلك المبنى، إضافة إلى الإخلال بالتزامها تجاه المواطنين الذين وعدتهم بتشغيل المركز ثم أخلت بوعدها.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

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