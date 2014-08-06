مخاتلة (ماذا تريد من الإرهاب؟)

هل ترغب في سياحة للتمتع بمشاهد الذبح في ممتلكات «داعش»؟ هل تريد أن تخوض مغامرة إطلاق النار مع إحدى الجماعات المتوافرة في كل بلد؟ هل تود أن تعيش تجربة النزوح والشتات والتمتع بمخيمات الأمم المتحدة؟ هل تريد أن تكون مرتعباً تروي تجربة نجاتك لوسائل الإعلام؟ هل أنت سادي تتلذذ بصور ومقاطع الموت والدمار؟ هل ترى أنه الحق الذي يعيد للإسلام وجوده الأول؟ لا أحد بمنجى من شظايا الإرهاب، فهو لم يعد مستتراً عماده ضربات محدودة خاطفة أو سيارات مفخخة أصبح دولاً وتنظيمات وجيوشاً تقطع مئات الكيلومترات من بلد إلى آخر من دون أن تجد معارضة أو تواجه رصاصة ما عدا خطابات نارية.

لم يتطور الإرهاب عفوياً، بل نتيجة مساندة مالية وتسلّحية من دول تريد لنفسها دوراً سياسياً، وتستخدم أراضي الآخرين لفرد العضلات، وتمرير أجنداتها العابرة والقصيرة الأمد. «داعش» يتحرك بأمان غير مسبوق، بل إن التغطيات الغربية له تتناوله كمشهد تمثيلي ممتع، وتتناقل غرائبه على أنها أخبار طريفة، حتى أن تهجير المسيحيين لم يتجاوز استعداد فرنسا لاستضافتهم.

«داعش» يحارب على جبهات أربع، وينتصر غالباً: العراق والأكراد والنظام السوري والجيش الحر، وينشئ مؤسساته ويرفع أعلامه، وينحر الناس من دون أن يقلق من ضربة تقضي عليه. «النصرة» تبحث عن دور لها فتغزو لبنان استعداداً لخصومها من الجماعات الأخرى حين تصبح بعض البلدان العربية دويلات تتحصن في عاصمتها إن بقي فيها روح.

لم تكن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستهلاك الإعلامي أو لإحصاء عدد الوسائل التي بثتها أو نشرتها، بل هي جرس صادم حاول إيقاظ العرب والعالم، لكن يبدو أن الصوت ضاع في الصدى.

لبنان اسم جديد في القائمة، لكنه لم يحرك الجامعة العربية إلى الاجتماع من أجل توحيد الجهود في محاربة الإرهاب، لم تفتح البلدان ملفاتها الأمنية للتبادل حتى لا يتكئ الإرهاب على السرية، ويستفيد من الصراعات العربية المزمنة، غلب عليها برود أشبه بالتآمر ونشوة تشفٍّ أكثر من استيعاب الحقيقة، ومع أن الإرهاب ينتشر ويقوى عوده فما زال الصمت هو القاعدة العربية الفضلى.

حين دعا الملك عبدالله إلى مركز دولي للإرهاب كانت المملكة وحدها تتلظى بنار الإرهاب، فلم يستجب أحد ولعل البعض، حينها، قال إن هذا حصاد السعودية وما يسمونه منهجها «الوهابي»، مع أن الموجة الإرهابية اليوم تشمل كل جنسية وما حظ السعوديين المندفعين سوى ركوب السيارات المفخخة أو ارتداء الأحزمة الناسفة. أول ظهور للإرهاب لم يكن في السعودية، بل كان مصر في السبعينات حين برزت أولى طلائعه مع «الكلية الفنية» ما يعني أن بذرته الأساس كانت جماعة «الإخوان المسلمون»، وإن لم تقصد ذلك مباشرة، لكن منهجها التنظيمي وتوظيفها للنصوص خدمة لأغراضها فتحا أفقاً واسعاً للتأويل المتعسف والمبتسر للآيات والأحاديث، وهو المنطلق الذي تتسلح به كل جماعة إرهابية.

طوال عقد غاب دور العلماء، حتى في السعودية -وللأسف- لم تتحرك هيئة كبار العلماء إلا بعد خطاب الملك، وهو تحرك لن يحدث فرقاً لتأخره واحتمال ضعف أدواته. في لبنان ارتكبت هيئة العلماء خطأ قاتلاً حين أرسلت للتفاوض مع الإرهابيين وكأن الخلاف ينحصر في فهم خاطئ للأصول ما يعبر عن تخاذل يمنح الإرهاب قوة وثقة، ويزيد عدد المغررين الذين سينضمون إليه. من عوامل قوة الإرهاب منهج حكومة المالكي وتدخل «حزب الله» في سورية والعراق وكلاهما يخضع لرغبات طهران.

لم تتوقف السعودية عن محاربة الإرهاب، وها هي تحاول حث العالم على اليقظة من دون جدوى، لأن البعض يظن أنه قد يكون ورقة رابحة في اللعبة السياسية.

لا دولة آمنة مهما تسلحت بالصمت، فلا يوجد في مفهوم الإرهاب مسرح وجمهور، إنما الذبح هو المصير النهائي للجميع حتى الذين ظنوا أن حضانتهم له ستكون صك براءة وسلامة لهم.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"

alhayat.com/Opinion/Jasser-AlJasser/3982242/مخاتلة-(ماذا-تريد-من-الإرهاب؟)