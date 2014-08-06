أعلن الفريق الطبي المعالج وفاة المريض المشتبه بإصابته بفيروس إيبولا صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت المملكة على أثر توقف قلب المريض رغم محاولات الفريق الطبي لإنعاشه.

يذكر أن حالة المواطن الصحية كانت حرجة منذ إدخاله لقسم العزل بالعناية المركزة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وتتخذ المستشفى الاستعدادات لدفن المريض وفقاً للشريعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار المعايير العالمية في التعامل مع الحالات الوبائية.

وتتقدم وزارة الصحة بخالص العزاء لأسرة المتوفي سائلين الله أن يتغمده بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.