المحكمة تعاقب "مفحط" بـمصادرة سيارته

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير حكم المحكمة الجزائية بأبها على أحد المفحطين بمصادرة سيارته بعد تكراره التفحيط للمرة الثالثة.

وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة مرور منطقة عسير العقيد محمد بن سعيد العسيري في بيان له اليوم، أن دوريات المرور ضبطت مواطناً في العقد الثاني من العمر ارتكب مخالفة التفحيط للمرة الثالثة وأحيل للمحكمة الجزائية بأبها حيث صدر بحقه حكم شرعي يقضي بمصادرة المركبة وتم رفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير وأيدت الحكم وتم الرفع لإمارة المنطقة حيث صدر توجيه وكيل الإمارة المساعد للحقوق بتنفيذ الحكم الشرعي.

وأضاف العقيد العسيري أن المادة التاسعة والستين من نظام المرور نصت على أن يعاقب مرتكب التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها 1000 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وإذا تكرر ذلك في المرة الثانية تحجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 1500 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، مشيرا إلى أنه في المرة الثالثة تدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ريال وتحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة وسجنه.

وقال العقيد العسيري: إنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق مرتكبي مخالفة التفحيط بوجه الخصوص نظراً لأن هذا العمل محرم ويستحق مرتكبه العقوبة لما تضمنه من هدر للمال وإتلافه ولما يكتنفه من خطر على النفس والآخرين، متمنياً السلامة للجميع.