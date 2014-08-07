سبب اعتراف تجار بامتلاك ملياري ريال خلال عيد الفطر

اعترف تجار بامتلاكهم أكثر من ملياري ريال خلال إجازة عيد الفطر، والسبب يعود إلى إقرارهم بذلك إلى مصلحة الجمارك، لكي يتمكنوا من إدخالها إلى المملكة أو إخراجها.

ووفقاً لبيان صادر عن مصلحة الجمارك، فإن إجمالي مبالغ الإقرار من نقد وشيكات ومعادن ثمينة بلغ أكثر من 2.4 مليار ريال عند المغادرة والقدوم للسعودية، فيما كانت قيمة ما قدم للسعودية يصل إلى ملياري ريال، 325 مليون منها عبارة عن معادن ثمينة، أما المبالغ المصرح عنها عند المغادرة فبلغت 80.8 مليون ريال، تمثل المعادن الثمينة منها ما قيمته 65.5 مليون ريال.

يأتي ذلك طبقاً لبيان، من ضمن الإجراءات التي تمكنت من إنهائها، خلال إجازة عيد الفطر، التي استمرت لأكثر من 10 أيام.

وأوضح البيان أن مصلحة الجمارك تمكنت من إنهاء الإجراءات الجمركية للعديد من السلع المستوردة والمصدرة والسيارات والشاحنات القادمة والمغادرة، حيث تم إنهاء إجراءات 66071 بيانا جمركيا في جميع المنافذ الجمركية.

وقال المتحدث باسم الجمارك، عيسى العيسى، إن إجمالي عدد السيارات والحافلات والشاحنات القادمة والمغادرة بلغ 672.904 سيارات وشاحنات، منها 222.685 سيارة وحافلة قادمة، و63.711 شاحنة قادمة، أما المغادرة فبلغ عدد السيارات والحافلات 314.239 سيارة، والشاحنات المغادرة بلغ عددها 72.269 شاحنة.

وأفاد أن إجمالي عدد البيانات الجمركية بلغ 66071 بيانا، عدد بيانات الاستيراد منها 39.534 بيانا، وعدد بيانات التصدير وإعادة التصدير 16.176 بيانا، وعدد بيانات الترانزيت 10.361 بيانا، أما إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة فبلغ 17.122 حاوية، منها 6.491 حاوية عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، و8.615 حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و1.075 حاوية عبر جمرك ميناء الملك عبدالله، و560 حاوية عبر جمرك الرياض/الميناء الجاف، و381 حاوية عبر جمرك محافظة الجبيل.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة البضائع الواردة والصادرة خلال الإجازة تجاوز 11.6 مليار ريال، قيمة البضائع الواردة منها 6.195 مليار ريال، أما قيمة البضائع المصدرة فبلغ أكثر من 4 مليارات ريال، وقيمة البضائع المعاد تصديرها 835 مليون ريال.