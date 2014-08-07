قبلة الأم وابنتها لعامل نظافة مجرد تمثيل

منذ يومين ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بتعليقات على صورة امرأتين قبلتا رأس عامل نظافة في السعودية، وقامتا بنشر صورتهما مع العامل الذي كان ساترا وجهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخذت التعليقات عدة أوجه كان أقلها الثناء على الفعل، الذي أرادت من خلاله السيدتان اللتان عرفت بأم وابنتها، تكريم عامل النظافة كما بدا واضحاً من الصورة التي نالت سخط وسخرية كثيرين ممن شاهدوها.

وقال عماد الحسيني وهو مصور محترف في التقاط المواقف المباشرة لـ"العربية نت": كانت صورة بغرض التمثيل، أنا أعرف هذا وقبل التصوير اتفقتا على ماذا ستفعلان وهذا بدا واضحاً حتى إن موضوع القبلة على رأس العامل ربما لم يحدث أصلا.

وأضاف الحسيني: "وقفة العامل لم تتغير هما اتفقتا على طريقة وحركة التصوير، وحين ذهبت الأولى لتمثل قبلتها على رأس العامل صورتها الأخرى وهو نفس الأمر الذي حدث في الصورة الثانية بنفس التفاصيل".

وأوضح "لو كانت الصورة بنية شكر العامل على ما يقوم به، لما حدث تصوير من الأساس لكن الأمر كان تمثيلاً بشكل كامل وتم فيه إجبار العامل على التصوير كما بدا من وقفته وطريقة نظراته إلى كاميرا التصوير".

وكانت صورة لسيدتين ظهرتا وهما تطبعان قبلة على رأس عامل نظافة قد فاجأت السعوديين بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي ما دعا عددا من المعلقين على الصورة، بشكر عامل النظافة عن طريق وضع المخلفات في صندوق النفايات بدل تقبيل رأس العامل.