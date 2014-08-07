مهمة غير صعبة

كل شخص يتطلع للترقية، والنجاح، وتحقيق شيء مميّز، والتفوق على أقرانه، وكلها مجرد أمنيات، فالقليل هو الذي يعمل بجد واجتهاد، للوصول لذلك، ولتحويل الأمنية إلى حقيقة، بدون تشكٍّ من الإدارة المنحازة، والشللية، وعدم التقدير، وضعت الفوربس، سبع خصال، لمن يريد البروز، والتميّز، وانتزاع الثناء في بيئة العمل، وهي بالتأكيد ليست صعبة المنال.

أولاً الوصول للعمل مبكرًا، فالوصول المبكر، فيه العديد من المؤشرات، أنك متحمس للعمل، وأنك محب للعطاء، وأنك تحترم وقت الآخرين، وأنك مبادر، وأنك قدوة، والوصول المبكر يعني استعداداً أفضل للجمهور، والمراجعين، ويعني التخطيط الأفضل ليوم كله إنجاز، وتقول المجلة، لأن تصل نصف ساعة مبكرًا، أفضل، وأهم، من وصولك متأخرًا، ولو لخمس دقائق، وأعتقد أن الفوربس هنا، وضعت أصبعها على الجرح السعودي، والخليجي بشكل عام، ذلك الانطباع الذي يعطي وجاهة للحضور المتأخّر للعمل، وهو سبب تخلّف كثير من القيادات الفذّة.

الخصلة الثانية قوة التواصل، مع أعضاء الفريق، والثالثة، المحافظة على الالتزامات التي أعلنت عنها، فالناس تتكلم، وتصرح، وتعتقد أنه لا أحد يحاسبهم، أو يتابعهم، وهو خطأ، الرابعة، إتقان لعبة الاتصال الهاتفي، فقد اكتفى الناس بالرسائل، والإيميل، والواتساب، ومن يستطع أن يرفع السماعة ويتكلم مع الطرف الثاني، يعتبر متميزًا اليوم، والخامسة، لا تفترض أنك الرئيس، بل تواضع بالسؤال، والاستشارة، وطلب التعلم لكل جديد لا تعرفه، والسادسة، الانتهاء من المشروعات التي في يدك في موعدها، والسابعة، اهتم بمظهرك الخارجي، والبس ملابس المحترفين.

الخصلة الثانية، حول العمل الجماعي، نحتاج أن نتقنها، لأن المثل الشعبي هنا إذا أردت أن تقضي على مشروع سلمه لجنة، واللجان ليست فرق العمل، لأن اللجنة تتقمص شخصية الرئيس، وتدور حوله، لكن الفريق فيه تساوٍ للمسؤولية في النجاح لكل أفراده، فالعمل الجماعي، أو أسلوب العمل كفريق، هو مجموعة من الأفراد تعمل معًا لتحقيق هدف مشترك، فالتعاون بين الناس (أفرادًا وجماعات) والعمل معهم، أصبح من ضرورات النجاح، سواء استخدمت في ذلك مهارات الاتصال المباشر أو غير المباشر.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

يقول المفكر الأمريكي جون ماكسويل: العمل الجماعي يحقق أحلامنا، لكن قد تتحول أحلامنا إلى كابوس، إذا كان للقيادة حلمٌ جميل، وفريق عمل سيئ.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/549114/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9.html