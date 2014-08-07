نجاة رضيع من الموت بعد إصابته برصاصة

نجا طفل رضيع يبلغ من العمر عاماً ونصف العام من موت محقق، عندما أصابته طلقة نارية من شقيقه الأكبر (ثلاثة أعوام)، واستقرت في بطنه، قبل أن يتم التعامل مع حالته طبياً في مستشفى الخرمة.

إلى ذلك، صرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي أن: "شرطة محافظة الخرمة، أبلغت في يوم الخميس 11 شوال 1435 عن إصابة طفل سعودي الجنسية، برصاصة من سلاح ناري، استقرت بجسده، وعند الانتقال إلى موقع الحادثة، اتضح أن المصاب يبلغ من العمر سنة ونصف مصابا في بطنه، وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة".

وأكد المقدم القرشي: "بعد سماع الأقوال الأولية اتهم شقيقه الأكبر (3 سنوات) بذلك، ولاتزال التحقيقات جارية في القضية".