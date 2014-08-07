يمني يغتصب فتاتين ويحرق جثتيهما

أقدم وافد يمني على اغتصاب فتاتين مجهولتي الهوية وإحراق جثتيهما بمادة الأسيد، في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا في اليمني الذي يدعى عوضة بن أحمد سالم، والذي أقدم على فعل الفاحشة بالفتاتين.

وتعود تفاصيل القصة بعد تمكن سلطات الأمن من القبض على الجاني في محافظة ينبع, حيث أسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا، ولشناعة ما أقدم عليه من تغريره بالمرأتين بعد تخطيطه لجريمته, تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني اليوم الخميس بمحافظة ينبع.