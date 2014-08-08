السفير علي عسيري يبدأ مرحلة توديع بيروت

بدأ السفير السعودي علي عسيري، مرحلة توديع بيروت، جراء انتهاء فترة عمله سفيراً هناك لمدة تصل إلى خمسة أعوام، بعدما التقى، اليوم الجمعة، الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، إن رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي بن سعيد عواض عسيري بمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان، وتم التطرق خلال الاستقبال إلى المواقف الأخوية التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تجاه لبنان والمساعدة التي أمر بتقديمها للجيش اللبناني، حيث أعرب الجميل عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المساعدة.

كما ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري التقى في بيروت السفير عسيري، وجرى خلال اللقاء بحث آخر الأوضاع في لبنان.

وكانت وزارة الخارجية قالت يوم الاثنين الماضي على حسابها بـ"تويتر": "سفير السعودية لدى لبنان ينهي أعماله سفيرا للمملكة، ويتمنى وحدة الصف لجميع القوى السياسية في الساحة اللبنانية.