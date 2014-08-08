إنقاذ مصريتين من الغرق

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية التابعة لقطاع القنفذة بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة (شاطئ حنيش)، مساء الخميس، من إنقاذ طفلتين من الجنسية المصرية في منطقة مخصصة للسباحة بعد تعرضهما لحالة غرق وتقديم المساعدات والإسعافات الأولية اللازمة وهما بصحة جيدة.

وكذلك هرعت دوريات حرس الحدود من مركز صروم التابع لقطاع الرويس لإنقاذ بحار على متن قاربه وإنقاذه بعد تلقيهم بلاغا من البحار يفيد بمعاناته وشعوره بدوخة شديدة وانخفاض في الضغط، حيث تم تقديم المساعدات والإسعافات الأولية له، وقطر القارب لرصيف المركز والتنسيق مع الهلال الأحمر، والذي بدوره قام بإجراء الفحوص الطبية اللازمة ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة لتلقي العلاج.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ناجي الجهني، بجميع الأسر مراقبة ذويهم، خصوصا الأطفال، والـتأكد من عدم تجاوزهم للعلامات التي توضح حدود المناطق المسموح بها للسباحة، وعدم الغفلة عنهم وتركهم وحدهم يمارسون هواية السباحة بدون مراقبة، وقراءة التعليمات الموجودة على اللوحات الإرشادية المتوفرة في جميع المواقع والتي توضح صلاحية المناطق المخصصة للسباحة وغير المخصصة للسباحة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) للرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المساعدة اللازمة في حالة التعرض لأي مكروه -لا سمح الله- ونتمنى للجميع السلامة.