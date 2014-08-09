هذا هاشتاق يخرج بين الحين والآخر على التويتر. في البداية لم آخذه أو أتعامل معه بجدية. مر في ذهني كأي هاشتاق آخر يطالب فيه الناس بمطالب بعضها حق وبعضها مبالغ فيها وبعضها لا معنى له أصلاً. التويتر منصة للجميع يسري عليها قولنا(من هب ودب). بيد أني بدأت ألاحظ أن بعض الهاشتاقات تبدأ بغرض ثم تغيب ثم تعود مرة أخرى لأغراض أخرى أو هكذا أتخيل. هذا الهاشتاق مثال نموذجي. عندما ظهر أول مرة عبّر عن رغبات الناس في زيادة دخلهم. حقق نسبة تدوير كبيرة. لمَ لا وهو مطلب يعبّر عن رغبة الجميع. من منا لا يرد أن يزيد راتبه مهما كان راتبه. ولا أعتقد أن هناك مانعاً أن يظهر بين فترة وأخرى يذكر المسؤولين بنفسه. لكني لاحظت في الآونة الآخيرة أنه تحوّل إلى أداة. يعاد تدويره في كل مرة تقدم فيها المملكة تبرعاً خارجياً.

تبرعات المملكة الخارجية تدعو إليها عدة أسباب. يمكننا أن نجمعها في جملة واحدة. (مصلحة المملكة العربية السعودية العليا) وهي قضية سياسية على أعلى مستوى من التعقيد. قد تكون مصلحة آنية وقد تكون مصلحة استراتيجية بعيدة المدى. لاشك أنها قابلة للنقاش ولكنها تناقش بين عقول على قدر كبير من الخبرة في الشؤون الدولية. لا يمكن أن تكون مضغة على ألسن البسطاء. أما أن تطرح هذه القضية السياسية الاستراتيجية مربوطة بهاشتاق (الراتب لا يكفي) فالغرض أبعد من مصلحة المواطن العادي ولا علاقة لها بمطالب الناس المشروعة المعتادة. لا أحتاج أن أشرح معنى تحريض. التبرع الخارجي قد يكون عادياً وقد يؤدي إلى الإضرار بأجندات. فمثلاً تبرع المملكة لمساعدة الحكومة المصرية الأخيرة أضر بتنظيم الأخوان الدولي، وساعد الحكومة المصرية على تفكيك شبكتهم في مصر وساعد أيضاً على ارتباكهم خارج مصر وخاصة في المملكة ودول الخليج. إذا رجعت بذاكرتك لذلك الوقت ستلاحظ ظهور هاشتاق الراتب لا يكفي وتدويره بأكبر قدر من المعرفات. ثم ظهر عندما تبرعت الحكومة لمساعدة العراق على تجاوز محنته الإنسانية وأعلنت أن هذا التبرع لا يميز بين دين وآخر وبين طائفة وأخرى. وظهر هذه الأيام عندما أعلن سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق عن تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مليار دولار لمساعدة الجيش اللبناني على التصدي لتسرب الإرهابيين إلى لبنان. من يربط بشكل ممنهج بين تبرعات المملكة الاستراتيجية الدولية وبين معاش المواطن البسيط فلا شك مصلحة المواطن البسيط لا تعنيه.. مسألة حقوق المواطن في راتب جيد ليست من أهدافه. الهدف هو تحريض هذا المواطن البسيط ضد بلاده.

لا أكتب هذا حاضاً المسؤولين عن البربوجندا المعادية للمملكة على اليقظة. فالمسؤولون عن الحرب الإعلامية الموجهة ضد المملكة يفترض أنهم أدرى ويتابعون الأمر عن كثب. كلامي هذا موجه بالتحديد للطبقة المثقفة والإعلامية في المملكة. أطروحات مثل هذه قد تشكل فخاً. الإحساس بحرية الكلمة في التوتير والإحساس بحق المواطن الحصول على حقوقه والانحياز الطبيعي نحو المحتاجين يجب ألا تنزلق بنا إلى تبني أجندات الآخرين المشبوهة.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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