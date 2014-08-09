الرياض توقع اتفاقية مع شركة نووية صينية

وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أمس، اتفاقية تفاهم مع شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية تتعلق بتعزيز آلية التعاون في تطبيقات الطاقة النووية السلمية، وذلك بحضور رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ووزير مصلحة الدولة للطاقة في الصين الشعبية ووشين أوشي شيونغ.

وقع الاتفاقية من الجانب السعودي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج, ومن الجانب الصيني المدير الاقتصادي في شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية هوان مين غانغ.