نتائج الفحص الأولية للسعودي المتوفى: ليس مرض ايبولا

أكدت وزارة الصحة، اليوم، سلبية الفحوص الأولية لعينات المواطن السعودي المتوفى الذي تم الاشتباه بإصابته بفيروس إيبولا.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت النتيجة المخبرية الأولية مباشرة من مختبرات "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" بأتلانتا في الولايات المتحدة، وستقوم المختبرات الأميركية ذاتها بإجراء مزيد من الفحوص الإضافية الدقيقة والمتقدمة للتأكد من خلو العينات من أي فيروسات أخرى قد تسبب الحمى النزفية.

وأفادت وزارة الصحة أنها تنتظر أيضاً وصول نتائج اختبار العينة الثانية للحالة نفسها التي تم إرسالها لأحد المختبرات الألمانية المعتمدة في غضون أيام، وسيتم الإعلان عنها فور وصولها وفق منهج الوزارة في التواصل المباشر والسريع مع المجتمع المحلي والدولي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنها ستتبع الإجراءات الوقائية نفسها في التعامل مع أي حالة تظهر عليها أعراض لمرض يمثل تهديدا صحيا للمجتمع، بما في ذلك المتابعة الصحية لمخالطيهم.