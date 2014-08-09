النقل العام .. آه من النقل !

المشكلة العويصة التي يعيشها كل مواطن ومقيم إنما يجسدها افتقارنا لوسائل النقل العام.. وآه من النقل العام ومتاعبه التي يعاني الناس منها الأمرين.

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة قال في تصريح له نشرته جريدة «الشرق» يوم الجمعة 20/9/1435هـ: إن مشروع النقل العام ينهي زحام جدة.

وقد جاء في ثنايا الخبر الذي جاء بتلك البشارة ما نصه :

حث أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبدالله، الشركة المقدمة للخدمات الاستشارية لمشروع النقل العام بجدة على البدء بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها وتقديم أفضل التصاميم الهندسية التي من شأنها أن تجعل المشروع منجزا وطنيا يحقق تطلعات القيادة، مؤكدا أن المشروع سيكون علامة فارقة لمحافظة جدة نظرا لأهميته في توفير النقل العام بوسائل مختلفة للسكان.

وأضاف الأمير مشعل خلال توقيع شركة مترو جدة «العقد الثاني لمشروع النقل العام مع الشركة الفرنسية»، أن المشروع سيقضي على مظاهر الازدحام المروري ويسهم في تيسير تنقل السكان بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل في مراحل المشروع المقبلة بكل جد وجودة حتى يتم الانتهاء منه.

وأضافت جريدة الشرق :

هذا وتستكمل الشركة الفرنسية بموجب العقد التصاميم المبدئية لجسر أبحر المعلق، وإعداد التصاميم المبدئية لمحطة المنطلق، وإعداد التصاميم المبدئية للعناصر المشتركة لنظام النقل العام، ويشمل ذلك أنظمة النقل والرقابة والتحكم، وأنظمة الاتصالات وأنظمة التذاكر الموحدة، وإعداد التصاميم المبدئية لمواقف السيارات، وإعداد التصاميم المبدئية للأعمال المدنية وأنظمة المراقبة الالكترونية، وإعداد التصاميم المبدئية لمحطات المبيت ومراكز الصيانة والتحكم لكامل شبكة النقل العام.

والذي أرجوه هو أن تكون هذه المشاريع تتضمن خدمة النقل العام المريحة للنساء مع وجود حاجز مناسب بين مقصورات النساء ومقصورات الرجال.

خطوة مباركة نسأل الله لها النجاح لنتخلص من المشكلة المزمنة.. ألا وهي مشكلة النقل.

السطر الأخير :

وإذا رأيت صعوبة في مطلب

فاحمل صعوبته على الدينار

وابعث به فيما تشتهيه فإنه

حجر يلين سائر الأحجـار

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140809/Con20140809716776.htm