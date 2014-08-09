الهيئة تضبط شاذاً وتحذر من الزواج "العرفي"

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل عن ضبط الهيئة، لوافد استخدم موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لنشر الشذوذ وإقامة العلاقات الشاذة بمقابل مادي.

كما أوضح أن الهيئة "ضبطت وافدة إفريقية متخلفة نظاماً قد حولت شقتها وكراً لممارسة الفساد بمقابل مادي، كما وجد لديها حُجُبٌ وطلاسم تستخدم في أعمال السحر".

ويأتي ذلك وسط التحذير الذي أطلقه الشليل، من الزواج بطريقة غير شرعية، في إشارة منه إلى ما يعرف بالزواج العرفي، بعدما رصدت الهيئة عدة حالات من أبرزها عرض مواطنة ومقيمة نفسيهما للزواج عبر عقد غير شرعي ورسمي.

وقال الشليل في تغريدة له "الهيئة تحذر من استغلال موضوع الزواج والخطبة بوسائل غير شرعية واستخدام برامج ومواقع التواصل الاجتماعية حيث يقع البعض ضحية للنصب أو الابتزاز".